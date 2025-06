Impatto tra due auto sulla Variante | 3 persone in ospedale

Un grave incidente sulla Variante Anas tra Casagiove e San Prisco ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon, provocando il ferimento di tre persone, attualmente in ospedale. L'impatto frontale ha scosso la comunità locale e sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza sulle strade. Mentre le indagini sono in corso, è fondamentale riflettere sulle misure preventive per evitare tragedie simili in futuro.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (21 giugno) sulla Variante Anas, nel tratto tra le uscite di Casagiove e San Prisco, in direzione Caserta. L'impatto frontale ha coinvolto due vetture: una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon, che viaggiavano in direzioni opposte. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Impatto tra due auto sulla Variante: 3 persone in ospedale

In questa notizia si parla di: impatto - variante - auto - persone

Strage sulle strade in Ciociaria. Quattro morti in un terribile incidente alle 2 di notte. È successo lungo la “variante Casilina”. Si sono scontrate un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes Station Wagon: l'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai pass Vai su Facebook

Frontale tra due auto sulla Variante: un ferito in ospedale; Avellino, incidente stradale sulla variante: auto si ribalta; Variante Aurelia, scontro tra auto e camion dopo l'uscita Porta a Terra: due feriti.

Frosinone, violento scontro frontale tra due auto sulla Casilina: quattro morti - Lo schianto è stato talmente violento da disintegrare entrambe le vetture, ridotte a un ammasso di l ... Riporta informazione.it

Incidente sulla Variante di Maddaloni, c'è un ferito grave: arteria chiusa al traffico - Schianto tra due auto sulla Variante tra Maddaloni e la frazione Tredici di Caserta. Secondo msn.com