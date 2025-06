Impatto tra auto e scooter a mezzanotte | due minorenni in Pronto Soccorso

Un grave incidente stradale scoppiato alle ore 00:15 di sabato 21 giugno 2025 ha coinvolto un’auto e uno scooter, lasciando due minorenni in pronto soccorso. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Senatore Martini e via Cuculicchio, richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore attenzione alla guida, soprattutto nelle ore notturne, per prevenire tragedie come questa.

ORIA - È di due giovanissimi feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 21 giugno 2025. L'impatto ha visto coinvolti uno scooter e un'auto, è avvenuto all'incrocio tra via Senatore Martini e via Cuculicchio (strada che separa il cimitero vecchio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Impatto tra auto e scooter a mezzanotte: due minorenni in Pronto Soccorso

In questa notizia si parla di: impatto - auto - scooter - mezzanotte

Impatto tra una ciclista e il bus con gli studenti in gita, finisce in prognosi riservata. Scontro tra auto e scooter - Nella mattinata odierna, lunedì 12 maggio, due gravi incidenti stradali si sono verificati a Cesena, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

Ultim’ora Paternò: scontro fra auto e scooter, ferito 20enne trasportato in elicottero a Catania Incidente stradale, questo pomeriggio, a Paternò. A scontrarsi fra via Largo dei Vespri Siciliani e via Amalfi, nel quartiere Scala Vecchia, due mezzi: un’auto ed uno sc Vai su Facebook

Auto contro scooter davanti alla Pica: muore Massimo Sperindio; Incidente sul lungomare Europa, violento impatto tra auto e moto: due feriti gravi; Notte di sangue sulle strade baresi: due incidenti mortali.

Auto contro scooter davanti alla Pica: muore Massimo Sperindio - PESARO Ha perso la vita in sella al suo scooter Massimo Sperindio, 53 anni, mentre stava rientrando a Borgo Santa Maria, dove viveva, dopo un sabato sera trascorso per qualche ora in ... Scrive msn.com

Sangue sull’Urbinate. Scontro tra scooter e auto. Perde la vita un 53enne - E’ successo sabato notte all’altezza della fornace Pica. Riporta msn.com