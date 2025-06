Imparare a vivere il territorio in modo sano | inizia a Barcola Salute tra terra e mare

impegno, educazione e natura per promuovere uno stile di vita più sano e consapevole. Attraverso attività innovative e coinvolgenti, questa iniziativa mira a rafforzare il legame tra comunità e territorio, incentivando pratiche di benessere che rispettano l’ambiente e migliorano la qualità della vita di tutti. Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore di vivere in armonia con la terra e il mare, iniziando proprio da oggi.

Un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini su salute, benessere e sicurezza attraverso attività divulgative e pratiche svolte direttamente sul territorio. Si chiama “Salute tra terra e mare” il progetto promosso dall’Università di Trieste, in collaborazione con Regione e Comune, che unisce. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Imparare a vivere il territorio in modo sano: inizia a Barcola “Salute tra terra e mare”

È stata presentata ieri l'iniziativa "Salute tra terra e mare" promossa dal nostro Dipartimento di Scienze Mediche, dal Comune di Trieste e da importanti realtà del territorio. Si parte sabato 21 giugno alla Pineta di Barcola per portare prevenzione, benessere e

Imparare a vivere il territorio in modo sano: inizia a Barcola “Salute tra terra e mare”; OGGI A BARCOLA L’INIZIATIVA “SALUTE TRA TERRA E MARE”; (ARC) Eventi: Rosolen,Salute terra e mare esempio sinergia tra istituzioni.

