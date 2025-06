Immobiliare a due velocità | il focus resta sulle banche centrali

L’andamento del settore immobiliare si muove come su due velocità, con il focus ancora puntato sulle decisioni delle banche centrali. Dopo una settimana caratterizzata da tensioni geopolitiche e politiche monetarie restrittive, gli investitori restano in attesa di segnali chiari. Fed e BoE confermano la loro prudenza, approfondendo l’incertezza. In questo scenario complesso, capire le prossime mosse diventa fondamentale per cogliere le opportunità emergenti nel mercato immobiliare.

Si chiude una settimana contrastata per il comparto immobiliare, che ha risentito, da un lato, delle rinnovate tensioni geopolitiche, dall’altro della politica restrittiva delle banche centrali, che mantengono un atteggiamento nel complesos cauto rispetto all’inflazione ed alla politica monetaria. Fed e BoE si confermano prudenti. La Federal Reserve ha mantenuto invariata la politica monetaria al 4,25-4,5%, come ampiamente previsto. Il dot plot ha segnalato ancora due tagli di 25 punti base nel 2025 e le previsioni sul PIL sono state riviste al ribasso. La Banca d’Inghilterra, senza sorprese, ha deciso di mantenere i tassi d’interesse fermi al 4,25%, a causa di un”inflazione ancora alta in Regno Unito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Immobiliare a due velocità: il focus resta sulle banche centrali

