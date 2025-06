Immobile si avvicina al Bologna? Quel dettaglio potrebbe fare la differenza per la fumata bianca

Il mercato del Bologna si infiamma: Ciro Immobile, il bomber azzurro, potrebbe diventare il nuovo volto della squadra rossoblù. Un dettaglio cruciale potrebbe fare la differenza e portare alla fumata bianca tanto attesa. La situazione è in fermento, i contatti sono intensi e il desiderio di Immobile per il progetto felsineo alimenta le speranze dei tifosi. Resta da capire se questa opportunità diventerà realtà nelle prossime settimane.

Bologna sogna Immobile: contatti in corso per il bomber azzurro. Qual è la situazione attuale della squadra rossoblu? Ciro Immobile potrebbe davvero vestire la maglia del Bologna. È questa l'indiscrezione che agita il mercato rossoblù: l'attaccante ex Lazio avrebbe manifestato il proprio gradimento per il progetto felsineo, aprendo concretamente all'ipotesi di trasferirsi sotto le Due Torri.

Calciomercato Bologna, Immobile apre ai rossoblu. Cosa manca per la fumata bianca? - Il calciomercato del Bologna si infiamma con l'apertura di Ciro Immobile, che sembra pronto a tornare in Italia e indossare la maglia rossoblù.

