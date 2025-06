Immobile in Serie A questa è la squadra perfetta per il record | c’è un precedente esemplare

Immaginate una squadra in Serie A capace di accogliere il talento di Ciro Immobile, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda. Con 201 gol all’attivo, il cannoniere biancoceleste sogna di superare ogni limite e magari trovare il contesto ideale per altre 15 reti decisamente memorabili. Una città, già teatro di grandi imprese, potrebbe essere il palcoscenico perfetto: il prossimo capitolo sta per essere scritto.

Ciro ha segnato 201 volte, ma non ha ancora detto basta. E se trovasse il posto giusto per farlo altre 15 volte? C'è una città che ha già riscritto la carriera di un altro attaccante laziale. Ciro Immobile è alle prese con una difficile uscita dal campionato turco, laddove ha dimostrato di essere ancora un attaccante che può togliersi qualche bella soddisfazione. Immobile, come Dzeko, è un calciatore che può dare ancora qualcosa al calcio italiano. Ma è anche il calcio italiano che può dare qualcosa a lui.

Calciomercato, Immobile in Serie A: intreccio con Dzeko - Calciomercato, un nuovo capitolo nel futuro di Immobile prende forma e intreccia il destino con Dzeko, aprendo scenari sorprendenti per la Serie A.

