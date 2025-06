Immigrazione | apertura straordinaria dello sportello per il ritiro dei permessi di soggiorno

Sei un cittadino straniero in attesa del tuo permesso di soggiorno? La Questura di Pisa ha preparato un’ottima notizia: un’apertura straordinaria dello sportello dedicato al ritiro dei permessi. Non perdere questa occasione unica di ottenere il documento tanto desiderato in modo rapido e senza code. L’appuntamento è per sabato 28 giugno, dalle 8 alle 14. Assicurati di essere presente e di portare tutta la documentazione necessaria!

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa fissa un’apertura straordinaria dello sportello per il ritiro da parte degli interessati cittadini stranieri dei permessi di soggiorno rilasciati agli aventi diritto. L’open day è previsto per sabato 28 giugno, nella fascia oraria 8-14, presso la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Immigrazione: apertura straordinaria dello sportello per il ritiro dei permessi di soggiorno

In questa notizia si parla di: immigrazione - apertura - straordinaria - sportello

Apertura dello sportello informativo e di segretariato Sociale per cittadini e migranti! Vai su Facebook

Immigrazione: apertura straordinaria dello sportello per il ritiro dei permessi di soggiorno; Ufficio Immigrazione: apertura straordinaria dello sportello per la consegna dei permessi di soggiorno; Permessi di soggiorno: apertura straordinaria Ufficio Immigrazione.

Apertura straordinaria degli sportelli immigrazione per i rinnovi dei permessi per ucraini - A partire da mercoledì 29 gennaio 2024, per far fronte alle necessità legate all’emergenza ucraina, saranno attivate aperture straordinarie dello sportello immigrazione della Questura ... Lo riporta ilgiunco.net

Apertura straordinaria degli sportelli immigrazione per i rinnovi dei permessi per ucraini - L'articolo Apertura straordinaria degli sportelli immigrazione per i rinnovi dei permessi per ucraini proviene da Il Giunco. Riporta msn.com