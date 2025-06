Ildelfonso Falcones è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Questa settimana, la classifica dei libri più venduti è dominata da Ildefonso Falcones, con il suo nuovo successo che conquista i lettori. Al suo fianco, volti noti come Roberto Benigni e gli scandinavi Maj Sjöwall e Per Wahlöö. Dal tredicesimo all’undicesimo posto, il panorama letterario si arricchisce di atmosfere intense e misteriose, come quella di “Gli assassini dell’alba” di Michel Bussi. La scena è pronta a sorprenderti anche questa volta.

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Ildefonso Falcones. Accanto a lui l’intramontabile Roberto Benigni e gli scandinavi Maj Sjöwall e Per Wahlöö. Dal tredicesimo all’undicesimo posto. Ildefonso Falcones, fonte artapartofculture.net In tredicesima posizione “Gli assassini dell’alba” d i Michel Bussi. ll comandante di polizia Valéric Kancel e i suoi uomini devono vedersela nelle Antille francesi con uno spietato serial killer che sembra compiere efferati omicidi rituali e sapere molto di Kancel. Al dodicesimo post o “1991. La prima indagine di Franck Sharko” di Franck Thilliez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ildelfonso Falcones è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

In questa notizia si parla di: falcones - testa - classifica - libri

Classifica dei libri più venduti | 19–25 maggio 2025 Una nuova regina in vetta: Isabel Allende con Il mio nome è Emilia del Valle conquista il primo posto! Rientra De Giovanni, mentre resistono Saviano e De Gregorio. Leggi la classifica completa al link nei c Vai su Facebook

Consigli di lettura: tante novità da scoprire quest'autunno; Harry Potter e Sveva Casati Modignani rimangono al primo e al secondo posto. Al terzo Veri amici; Harry Potter e Sveva Casati Modignani rimangono al primo e al secondo posto. Al terzo Veri amici.

Nello Cristianini è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana - La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Nello Cristianini. Si legge su msn.com

Agassi ritorna nella classifica dei 10 libri più venduti in Italia - Altre nuove entrate: Sepúlveda, Falcones e il fantasy giovane di ... Lo riporta panorama.it