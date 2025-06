Il volo era in overbooking mi sono rifiutata di partire senza il mio fidanzato e Ryanair mi ha dato una multa di 100 euro | la denuncia di Helena è virale

Quando un sogno di vacanza si trasforma in una battaglia legale, tutto cambia. La storia di Helena Boshwick e Scott McCormick, protagonisti di una vicenda virale, mette in evidenza le contraddizioni delle compagnie low cost come Ryanair, che hanno applicato una multa di 100 euro dopo un overbooking e il loro rifiuto di partire senza il fidanzato. Un episodio che solleva importanti interrogativi sui diritti dei passeggeri e sulla trasparenza nelle pratiche aziendali.

Doveva essere l’inizio di una rilassante vacanza di una settimana al sole di Maiorca. Si è trasformata in un’esperienza frustrante e costosa, che mette in luce le contraddizioni di alcune pratiche delle compagnie aeree low cost. Protagonisti della vicenda sono Scott McCormick e la sua compagna Helena Boshwick, entrambi di 33 anni, a cui la compagnia aerea Ryanair ha comminato una multa da 100 sterline (circa 118 euro) perchĂ© si sono rifiutati di separarsi di fronte a un presunto overbooking. I fatti, come riportati dal tabloid britannico The Mirror, risalgono allo scorso 1° maggio. Scott ed Helena si trovano all’aeroporto di Birmingham, pronti a imbarcarsi sul loro volo per Palma di Maiorca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

