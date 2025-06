Il video della ruota panoramica ribaltata dal vento sul lungolago di Lecco | era stata chiusa per maltempo

Un episodio spettacolare e inatteso ha colpito il lungolago di Lecco: la ruota panoramica, chiusa per maltempo, è stata coinvolta da violente raffiche di vento, causando il suo ribaltamento. Un evento che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando quanto il meteo possa influenzare anche le attrazioni più iconiche. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e la gestione delle emergenze.

Le raffiche di vento che si sono abbattute sulla provincia di Lecco nel pomeriggio del 21 giugno hanno causato il ribaltamento della ruota panoramica. Al momento dell'incidente l'attrazione era chiusa al pubblico per volere del gestore, preoccupato per il maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lecco, la ruota panoramica sul lago abbattuta dal temporale con raffiche di vento: era chiusa al pubblico, nessun ferito

