Il video dei cervi giardinieri a Civitella Alfedena | lo spettacolo dell'estate in Abruzzo

Immaginate un paesaggio incantato dove i cervi, protagonisti inattesi, si trasformano in giardinieri naturali nel cuore dell'Abruzzo. A Civitella Alfedena, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, questi eleganti mammiferi passeggiano tra vicoli e fiori, offrendo uno spettacolo unico in estate. Il video dei cervi “giardinieri” ci svela un comportamento affascinante delle mamme cervo: un perfetto esempio di natura che si prende cura del territorio. Continua a leggere per scoprire questa meraviglia!

Tar blocca la caccia ai cervi in Abruzzo: stop definitivo alla stagione venatoria - Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha messo fine alla controversia sulla caccia ai cervi, bloccando definitivamente la stagione venatoria.

