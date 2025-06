Il vero volto di Vivaldi Apre CarpInClassica il concerto di Sardelli

Vivaldi, il genio barocco, rivive nel cuore di Carpinclassica grazie alla maestria di Sardelli. L’intenso ritratto seicentesco di Girolamo Martinelli ci trasporta in un’epoca in cui la musica era intima e familiare, come nel dipinto 'Concerto in casa Lazzari'. Da questa affascinante storia artistica e musicale, nasce l’ispirazione per un evento che unisce passato e presente: un omaggio vibrante alla tradizione musicale italiana.

Nelle collezioni dei Musei di Palazzo Pio esiste un dipinto seicentesco di Girolamo Martinelli (esposto ora alla mostra 'Nella cornice') che rappresenta un ' Concerto in casa Lazzari ': il capofamiglia si appresta a suonare il violino, mentre i figli imbracciano altri strumenti ad arco, e una delle figlie è seduta alla spinetta. Un concerto familiare, un'immagine che evoca musica del tempo antico. Anche a questo dipinto si ispira idealmente il reading-concerto ' Il volto di Vivaldi ' che il maestro Federico Maria Sardelli, direttore d'orchestra, compositore, musicologo e scrittore, fra i più accreditati studiosi della vita e dell'opera del Prete Rosso, proporrà insieme al suo ensemble Modo Antiquo stasera alle 21.

