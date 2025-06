Il vero lusso è restituire | l’augurio del principe veneziano Giovanni Alliata a Jeff Bezos

Nel cuore di Venezia, il principe Giovanni Alliata ci invita a riflettere sull’evento mondano di Jeff Bezos, sottolineando come il vero lusso non sia più solo apparenza, ma azione concreta. Tra nostalgia e speranza, il nobile veneziano auspica che le nozze del magnate siano più di un grande spettacolo: un dono reale per la città. La vera ricchezza, insomma, è nel gesto, non nello sfarzo.

«Il vero lusso è restituire»: l’augurio del principe veneziano Giovanni Alliata a Jeff Bezos.

