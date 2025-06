Il vento piega un albero sulla linea Rivarolo-Chieri | treno bloccato il passeggero torna a casa in taxi

Le intense raffiche di vento che hanno scuotuto il Torinese venerdì 20 giugno hanno provocato disagi imprevisti: un albero abbattuto ha bloccato la linea ferroviaria tra Rivarolo e Chieri, lasciando i passeggeri in attesa di soluzioni rapide. Tra inconvenienti e corse alternative, alcuni hanno scelto di tornare a casa in taxi, dimostrando come la forza della natura possa sorprendere anche nelle situazioni più ordinarie.

Le forti raffiche di vento che hanno colpito il Torinese nella serata di venerdì 20 giugno, hanno avuto dirette conseguenze anche sulla linea ferroviaria che collega Rivarolo a Chieri, causando il blocco della circolazione per un paio di ore.

