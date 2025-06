Il ventaglio sul grande schermo Quattro sere di cinema cinese

Dal 23 al 26 giugno, Pisa si trasforma nel cuore pulsante del cinema cinese con "Le storie del ...", una rassegna imperdibile che porta sul grande schermo quattro serate dedicate a novità e prime visioni provenienti dall’affascinante mondo cinese. In collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa, il Far East Film Festival di Udine e l’Istituto Confucio della Scuola Superiore Sant’Anna, questa iniziativa è un viaggio tra cultura, arte e innovazione che non puoi perdere.

