Il turno di Sant' Andrea ecco il primo giostratore

Il turno di Sant'Andrea prende vita tra emozioni palpabili e intense tensioni. Ecco il primo giostratore, Tommaso Marmorini, pronto a sfidare il toro Seduto in un crescendo di adrenalina. Tra nervosismo e determinazione, la corsa si svela in un susseguirsi di attimi decisivi, dove ogni movimento può fare la differenza. La sfida è aperta e il pubblico in attesa del colpo di scena finale: quale sarà il risultato di questa battaglia di coraggio e abilità ?

Sant'Andrea schiera Tommaso Marmorini: il boato di piazza Grande sembra intimorire il cavallo, Toro Seduto, che scendendo al pozzo pare innervosito. Poi alcuni momenti di concentrazione e via con una carriera veloce. Il giostratore cerca il centro ma sembra trovare il 4 orizzontale, con un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il turno di Sant'Andrea, ecco il primo giostratore

