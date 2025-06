Il turismo su due ruote C’è il nuovo bike village

Scopri il nuovo Bike Village sull’Argentario, un’oasi per gli appassionati di ciclismo che desiderano esplorare questa splendida destinazione su due ruote. Frutto della collaborazione tra Tommasini e Miramis, il polo offre 500 biciclette pronte ad accompagnarti tra paesaggi mozzafiato e sentieri emozionanti. Un’opportunità unica per residenti e turisti di vivere l’Argentario in modo sostenibile e avventuroso. La presentazione ufficiale ha dato il via a un capitolo entusiasmante per il turismo locale.

MONTE ARGENTARIO Il turismo su due ruote si allarga all’Argentario, inaugurato da Tommasini in collaborazione con Miramis un nuovo bike village da 500 bici. Il nuovo servizio, rivolto alla comunità locale e ai turisti, mira a promuovere l’Argentario come una nuova destinazione per gli amanti della bicicletta. La presentazione, con annesso taglio del nastro, è avvenuta mercoledì sera alla presenza di Chiara Orsini, assessore al Turismo, Cultura e Commercio del Comune di Monte Argentario. Il nuovo bike village nasce su iniziativa di Tommasini, storica azienda produttrice di biciclette artigianali con sede a Grosseto, che vede come partner Miramis, brand di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo Ab. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il turismo su due ruote. C’è il nuovo bike village

