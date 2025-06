Il trullo con piscina di Raz Degan è in affitto | come è fatta la residenza esclusiva

Scopri il trullo con piscina di Raz Degan, un’oasi di relax immersa nella splendida Valle d’Itria a Cisternino. Questa residenza esclusiva, circondata da oltre 10 ettari di verde, offre privacy e comfort in un contesto unico. Perfetto per chi cerca un rifugio di charme tra natura e lusso, questa proprietà rappresenta un investimento di prestigio. Continua a leggere per immergerti in questa affascinante opportunità di vivere il cuore della Puglia.

La proprietà si articola in residenze indipendenti circondate da oltre 10 ettari di verde. Il complesso si trova nella Valle d’Itria a Cisternino (Brindisi). 🔗 Leggi su Fanpage.it

