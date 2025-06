Il trauma di Sinner l' Inter svuotata | come si cambia per superare lo shock

Il trauma di sinner l’inter svuotata, come si cambia per superare lo shock? Le delusioni di tre match point sprecati a Roland Garros contro Alcaraz e i cinque gol subiti a Monaco col Psg sono ferite profonde. Tuttavia, Jannik e Chivu sanno che il vero campione si rivela proprio nel momento più difficile: ecco come ritrovare forza e determinazione per risorgere più forti di prima.

I tre match point buttati nella finale del Roland Garros contro Alcaraz e i 5 gol presi a Monaco col Psg sono traumi che potrebbero abbattere una corazzata. Così Jannik e Chivu provano ad uscire dal momento no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il trauma di Sinner, l'Inter svuotata: come si cambia per superare lo shock

In questa notizia si parla di: trauma - sinner - inter - svuotata

Il trauma di Sinner, l'Inter svuotata: come si cambia per superare lo shock.

Dumfries: “Psg-Inter, non me ne faccio una ragione: ecco perché. A volte ti chiedi…” - Denzel Dumfries, ancora in rete con l'Olanda, è tornato sul trauma della finale di Champions dopo la partita tra Olanda e Finlandia Daniele Mari Direttore 8 giugno - Riporta informazione.it

Sinner svuotato, il saturimetro e quegli undici lunghi minuti: ma resta numero uno - Il medico con il saturimetro misura l’ossigenazione del sangue a Sinner pochi istanti dopo il break subito. Secondo corrieredellosport.it