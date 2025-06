Il tifo vero il tifo contro la rivalità River-Boca | il calcio sudamericano sta salvando il Mondiale per Club

Il tifo vero, quello che nasce dalla passione e dalla rivalità accesa, sta riscrivendo le pagine del calcio sudamericano e sta contribuendo a salvare il Mondiale per Club. Dalle spiagge di Miami a quelle di Los Angeles, la febbre River-Boca infiamma gli animi e unisce milioni di tifosi in un’onda di emozioni senza confini. Questa rivalità epica si conferma il cuore pulsante di uno spettacolo che va oltre il semplice calcio, rendendo unico ogni duello sul campo.

Dalle spiagge di Miami a quelle di Los Angeles, dal gialloblù al biancorosso. Se i tifosi del Boca si erano fatti notare per aver invaso il lungomare di Miami in occasione dell’esordio al Mondiale del club, questa volta sono stati I Millionarios a rispondere a suon di cori e bandiere. Lo racconta La Nacion. Teatro del raduno Venice Beach, località turistica dello stato della California, tra Santa Monica e Marina del Rey. Se Seattle, lontanissima da Buenos Aires e priva di un volo diretto, era stata un mezzo flop in fatto di affluenza, Los Angeles ha salutato almeno diciottomila tifosi del River per la partita contro il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il tifo vero, il tifo contro, la rivalità River-Boca: il calcio sudamericano sta salvando il Mondiale per Club

