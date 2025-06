Il tenore David Mazzoni per la Festa della Musica chiude la stagione LINFA

Il tenore David Mazzoni, noto per la sua voce coinvolgente e vibrante, chiuderà con grande stile la stagione LINFA alla Festa della Musica. Un evento imperdibile che celebra la passione per la musica e il talento italiano, lasciando il pubblico con emozioni indimenticabili. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere un momento unico di arte e cultura, e di concludere la stagione musicale in bellezza.

JESI - Volge al termine la Stagione Concertistica LINFA, promossa dalla Scuola Musicale "G.B.Pergolesi" di Jesi in collaborazione con Impresa Lirica Organizzazione EUR Pesaro (presidente Lorenzo Anibaldi) e il patrocinio del Comune di Jesi, del Ministero della Cultura-Direzione generale.

Jesi: “Luisi suona Chopin”, secondo appuntamento con la Stagione Concertistica LINFA - La musica classica torna a risuonare con forza a Jesi! Il secondo appuntamento della Stagione Concertistica Linfa avrà come protagonista il maestro Luisi, che interpreterà le emozioni di Chopin.

Ultimo concerto della Stagione Concertistica LINFA per la Festa della Musica: chiusura con la “Serata Incanto” e il tenore David Mazzoni Vai su X

Ultimo concerto della Stagione Concertistica LINFA per la Festa della Musica: chiusura il 21 giugno a Jesi con la “Serata Incanto” e il tenore David Mazzoni; Linfa, al via la 3° Stagione Concertistica della Scuola Pergolesi di Jesi.

