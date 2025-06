Il Tennis Giotto vince il titolo toscano a squadre Under18

Il Tennis Giotto scrive una pagina prestigiosa della sua storia, conquistando il titolo toscano a squadre Under 18 maschile. Dopo un match emozionante e ricco di suspense contro lo Junior Club Next Gen di Ronchi (Massa), deciso solo al tie break del terzo set, il circolo aretino si aggiudica la vittoria con determinazione e spirito di squadra. Un trionfo che conferma il talento dei giovani e la forza della tradizione sportiva locale, destinato a ispirare nuove generazioni di campioni.

© Arezzonotizie.it - Il Tennis Giotto vince il titolo toscano a squadre Under18

