Il Tennis Giotto vince il campionato toscano a squadre nell’Under18 maschile

Il Tennis Giotto di Arezzo si conferma una vera e propria forza del tennis toscano, conquistando con orgoglio il titolo regionale Under18 maschile. Dopo una finale emozionante contro lo Junior Club Next Gen di Ronchi, terminata al tie break, il circolo aretino ha scritto un’altra pagina importante della sua storia, portando a casa il settimo scudetto consecutivo e consolidando il suo dominio nel panorama giovanile regionale. Un trionfo che apre nuovi orizzonti per il futuro.

Arezzo, 21 giugno 2025 – I l Tennis Giotto vince il campionato toscano a squadre nell'Under18 maschile. Il successo è arrivato al termine di una finale particolarmente combattuta contro lo Junior Club Next Gen di Ronchi (Ms) che è terminata sul punteggio di 2-1 al tie break del terzo set, con il circolo aretino che è riuscito a conquistare il settimo scudetto regionale consecutivo e a dar seguito a una striscia di successi avviata nel lontano 2019 nell'Under12. Questa formazione, nel frattempo, ha anche festeggiato la vittoria di due titoli italiani nell'Under12 nel 2020 e nell'Under16 nel 2024, dimostrando continuitĂ di rendimento e costanza nella crescita necessari per consolidarsi tra i gruppi piĂą promettenti e longevi del panorama italiano.

