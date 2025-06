il tempo delle arene estive la mappa delle proiezioni da porto venere a sarzana

L’estate 2025 si avvicina e con essa torna il fascino delle arene all’aperto, un’occasione unica per vivere il cinema sotto le stelle. La provincia di La Spezia si conferma un palcoscenico privilegiato, con tre poli storici: Lerici, Porto Venere e Sarzana. Questi luoghi, custodi di tradizioni e passione, si preparano a regalare emozioni indimenticabili a appassionati e visitatori. Scopriamo insieme la mappa delle proiezioni, un viaggio tra bellezze naturali e cultura cinematografica.

La Spezia, 21 giugno 2025 – Anche in provincia, la tradizione degli amanti della settima arte en plein air sono uno zoccolo duro e la geografia delle arene, oltre che la città capoluogo, può contare su tre poli consolidati: Lerici, Porto Venere e Sarzana. In vista dell’estate 2025, nel caso delle prime due, c’è sempre il contributo dell’associazione ’Germi’, presieduta da Silvano Andreini, che introduce le anticipazioni relative alle attività nell’arena del cinema Astoria, nella perla del Golfo. Qui tornerà una programmazione a base di blockbuster, che strizzerà l’occhio tanto ai residenti, quanto ai turisti, con un programma mainstream per tutti i palati. 🔗 Leggi su Lanazione.it