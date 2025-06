Il tecnico della nuova Recanatese In calo le quotazioni di Brini sono in salita quelle di Amaolo

Il mondo della Recanatese sta vivendo una svolta senza precedenti: tra assestamenti tecnici, salite e cali delle quotazioni, e una storica conferenza stampa annunciata, il club sembra pronto a scrivere una nuova pagina di cambiamento. Un passo importante che potrebbe segnare l’inizio di un’epoca diversa, più trasparente e ambiziosa. Ma quale direzione prenderà davvero la squadra? Il futuro ci dirà se questa rivoluzione sarà il catalizzatore di successi duraturi.

A suo modo, quella di oggi, è una data storica: a memoria d'uomo, infatti, non si ricorda che la Recanatese abbia mai convocato una conferenza stampa. Un primo vero segnale tangibile di cambiamento? Come sempre, da questo punto di vista, il tempo sarà galantuomo tuttavia molti dei punti che saranno all'ordine del giorno sono già stati anticipati, compreso quello che dovrebbe essere il nuovo organigramma con Daniele Angelini presidente, Massimo Giulietti direttore generale, Adolfo Guzzini presidente onorario, Andrea Paoloni e Massimiliano Guzzini vice presidenti e Josè Cianni confermato nell'incarico di responsabile dell'area tecnica.

