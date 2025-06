Il talentuoso fantasista Ivan Martini entra a far parte del sodalizio rossoblù

Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Ivan Martini nel nostro team rossoblù, un talento che porta con sé anni di esperienza, tecnica sopraffina e una determinazione ineguagliabile. La sua carriera, ricca di successi e traguardi, si arricchisce ora della passione e dell’entusiasmo di un grande fantasista del calcio italiano. Con Martini al nostro fianco, il Mulazzo si prepara a scrivere nuove e entusiasmanti pagine di vittoria.

L’ingente mole di esperienza accumulata negli anni e lo straordinario indiscusso repertorio tecnico di un grande fantasista del nostro calcio al servizio del Mulazzo. Il talentuoso attaccante, classe 1993, Ivan Martini, storica bandiera del Vallicisa (77 gol in due stagioni e mezzo) cresciuto nelle Giovanili del Parma, poi passato a fare le fortune di Fidenza, Valtarese, Collecchio, Picardo, Medesano, dopo la non felice stagione passata al servizio del Berceto, si è accasato alla corte di mister Massimiliano Leccese. Il cannoniere di Bedonia, pontremolese d’adozione, 153 gol all’attivo, ha scelto con una stretta di mano tenuta con i massimi esponenti di entrare a far parte del sodalizio rossoblù col chiaro intento di ritagliarsi uno spazio importante all’interno di una compagine che nutre chiare ambizioni di alta classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it