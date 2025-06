Il sabato sera con Vasco Rossi tutte le informazioni utili | minirivoluzione per viabilità e trasporto pubblico

Il weekend di Vasco Rossi sta per partire, portando con sé energia, musica e un’onda di entusiasmo a Messina. Stasera alle 21, il primo degli appuntamenti al Franco Scoglio promette emozioni indimenticabili. Per garantire un’esperienza senza stress, sono state implementate novità sulla viabilità e trasporto pubblico, tra cui treni speciali notturni. Preparatevi a vivere due serate all’insegna della grande musica, con tutte le informazioni utili per un weekend senza pensieri.

Il weekend di Vasco Rossi pronto a partire. Stasera alle 21 la prima delle due serate al Franco Scoglio. Novità in particolare per la viabilità. Vasco Rossi, le novità in autostrada Istituiti anche due treni speciali notturni per gli eventi. Messina vedrà oggi e domani una minirivoluzione.

