Il rondò ridotto a ostacolo Chiuso in attesa di collaudo manda in tilt il traffico

La recente chiusura del rond242, ridotto a ostacolo in attesa di collaudo, ha causato gravi disagi al traffico locale. Per questo motivo, le consigliere di minoranza Elena Nai, Alessandra Zerbi ed Helena Bologna hanno protocollato una mozione volta a migliorare la sicurezza stradale lungo via Lomellina, in corrispondenza della nuova rotatoria e delle opere di collegamento in fase di realizzazione. La proposta mira a garantire un flusso più sicuro e efficace, tutelando cittadini e pendolari.

Una mozione per migliorare la sicurezza stradale in corrispondenza della nuova rotatoria lungo via Lomellina, il tratto della provinciale 183 che costeggia l'abitato di Gambolò e dalla quale, in direzione di via delle Ova, partirà la strada di collegamento alla nuova piazzola ecologia in fase di realizzazione. È l'argomento della mozione che è stata protocollata dalle consigliere di minoranza Elena Nai, Alessandra Zerbi ed Helena Bologna. "La circolazione in quel tratto di strada risulta da qualche mese difficoltosa a causa della presenza del cantiere – scrivono le consigliere –. In particolare si registrano delle lunghe code in corrispondenza con gli orari di punta.

