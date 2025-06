Il ritorno trionfale del rossetto rosso con un twist alla sfilata di Fiorucci

Il rossetto rosso torna protagonista con un tocco innovativo alla sfilata di Fiorucci, durante la Milano Fashion Week Uomo. Un mix di libertà creativa e identità , che reinventa i codici romantici e classici del trucco, celebrando il mito senza tempo del rosso. Un trend che invita a riscoprire l’audacia e l’eleganza, pronti a conquistare le passerelle e i cuori. Il rosso si conferma icona di stile, in un equilibrio perfetto tra tradizione e novità .

Libertà creativa e di identità recuperando i codici romantici e classici del trucco. Questa la lettura del make-up della sfilata di Fiorucci, uomo e donna, durante la Milano Fashion Week Uomo, che ha reso omaggio al mito del rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il ritorno trionfale del rossetto rosso, con un twist, alla sfilata di Fiorucci

In questa notizia si parla di: rosso - sfilata - fiorucci - ritorno

Carla Bruni in rosso a Cannes 2025: spalla nuda e spacco per la sfilata sul red carpet - Carla Bruni ha catturato l’attenzione a Cannes 2025 con un look mozzafiato: vestita di rosso, spalla nuda e spacco audace, durante la sfilata sul red carpet.

Gubbio lunedì 2 giugno 2025 - Festa dei Ceri Piccoli. Trg in collaborazione con Arancia Live, trasmetterà la diretta della Festa dei Ceri Piccoli. Appuntamento alle ore 10.30 per seguire la sfilata e l'alzata, quindi il pomeriggio diretta dalle ore 17.45 per seguire l Vai su Facebook

Il ritorno trionfale del rossetto rosso, con un twist, alla sfilata di Fiorucci; Milano Fashion Week: il meglio del quinto giorno di sfilate Autunno-Inverno 2025/26; Nelle stanze di Triennale Milano, il ritorno di Fiorucci alla settimana della moda.

Il ritorno trionfale del rossetto rosso, con un twist, alla sfilata di Fiorucci - Libertà creativa e di identità recuperando i codici romantici e classici del trucco. vanityfair.it scrive

Fiorucci, il brand-icona è tornato: la moda come libertà mentale - ragazzi un po’ alieni nel loro spirito introverso romantico che poi però vestono di rosa e rosso, non certo per passare inosservati. Come scrive corriere.it