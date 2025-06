Il ritorno dell’inflazione come variabile strutturale | impatto su politiche monetarie e mercati globali

l’economia globale e le strategie di investimento. In un contesto in cui l’inflazione si afferma come variabile strutturale, capire come navigare tra rischi e opportunità diventa essenziale per aziende e investitori. Esploriamo insieme le dinamiche di questa nuova fase, che potrebbe ridefinire le regole del gioco finanziario internazionale.

Dopo anni di bassa inflazione (o addirittura deflazione in alcune economie sviluppate), i recenti aumenti dei prezzi, inizialmente attribuiti a cause temporanee post-pandemia, stanno invece mostrando segnali di persistenza strutturale. Le banche centrali (in particolare la Federal Reserve e la BCE) sono costrette a rivedere i propri approcci, abbandonando il "low for long" sui tassi d'interesse. Ciò ha un impatto profondo su azioni, obbligazioni, valute e materie prime, oltre che sui flussi di capitale tra paesi emergenti e sviluppati. Si chiude la settimana che ha visto la Fed lasciare invariati i tassi di interesse in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%.

