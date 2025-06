Il Ritorno del Punitore | Jon Bernthal nel Cast di Spider-Man | Brand New Day!

L’attesissima partecipazione di Jon Bernthal come Punitore in Spider-Man: Brand New Day rappresenta un entusiasmante ritorno alle radici più oscure dell’universo Marvel, portando sul grande schermo un personaggio iconico e amato dai fan. Dopo aver conquistato il pubblico nelle serie Netflix, Bernthal si prepara a dare nuova vita a Frank Castle, arricchendo ulteriormente la saga con la sua presenza potente e indimenticabile. Un’incursione che promette emozioni e colpi di scena imperdibili.

Jon Bernthal riprenderà il suo iconico ruolo di Frank Castle, alias il Punitore, nel prossimo film di Tom Holland, "Spider-Man: Brand New Day". Questa notizia, confermata da Entertainment Weekly, segna il debutto cinematografico del personaggio, precedentemente visto nelle serie TV Marvel di Netflix.Il Punitore nel MCU: L'Arrivo di Jon Bernthal. L'attesissima partecipazione di Jon Bernthal come Punitore in Spider-Man: Brand New Day rappresenta un momento significativo per i fan. Il carismatico attore, già noto per la sua interpretazione del vigilante in Daredevil e nella serie spin-off The Punisher, porterà per la prima volta Frank Castle sul grande schermo nell'Universo Cinematografico Marvel.

Jon Bernthal nel cast di Spider-Man: Brand New Day; Spider-Man 4: tutti i personaggi Marvel menzionati dai rumor, da Hulk a Daredevil; Daredevil: Born Again, confermato un famoso rumor su Punisher, Kingpin e Spider-Man.

Il Punitore di Jon Bernthal si unisce a Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day - THR riporta che Jon Bernthal, noto per la sua interpretazione di Frank Castle, alias The Punisher, nell’universo Marvel, torna a vestire i panni del vigilante, ma questa volta sul grande schermo. Riporta comicus.it

Jon Bernthal nel cast di Spider-Man: Brand New Day - L’attore Jon Bernthal ritornerà a ricoprire il ruolo di Frank Castle alias il Punitore in Spider- Secondo lospaziobianco.it