Il ritardo dei papà nelle cure dei bimbi

Fino a pochi anni fa, si pensava che il coinvolgimento dei papà nelle cure quotidiane dei piccoli fosse un dettaglio insignificante. Oggi, le ricerche dimostrano che la presenza attiva del padre influenza profondamente lo sviluppo emotivo e il benessere dei bambini, evidenziando l’importanza di superare vecchi stereotipi e promuovere un ruolo più protagonista e consapevole nella crescita dei figli.

Come riportato dagli organi di informazione, domani, grazie a un volo dell'Aeronautica Militare italiana, arriveranno a Linate alcuni bambini provenienti dalla Striscia di Gaza per ricevere cure urgenti in Lombardia. Tra loro, accompagnato dalla Mamma, c'è an

