Il ristorante di Uliassi è 43esimo nel mondo Un premio al lavoro

Il Ristorante Uliassi di Ancona conquista il prestigioso 43esimo posto nella classifica mondiale “The World’s 50 Best Restaurants 2025”, salendo di sette posizioni rispetto all’anno precedente. Un riconoscimento che premia il talento, la passione e il duro lavoro dello chef Mauro e della sua brigata. Tra i migliori italiani in classifica, Uliassi si conferma tra i punti di riferimento della cucina d’eccellenza. Questo risultato testimonia che con dedizione e innovazione si possono raggiungere traguardi straordinari.

Ancona, 21 giugno 2025 – Il ristorante Uliassi è 43esimo nella classifica “The World’s 50 Best Restaurants 2025”: chef Mauro e la sua brigata salgono di sette posizioni rispetto al 2024. È al quinto posto nella classifica per i ristoranti italiani. Il vincitore è il “Maido” di Lima. Secondo in classifica Asador Extebarri dl Atxondo (Spagna, Paesi Baschi), terzo Quintonil di Città del Messico. Sono cinque gli italiani nei cinquanta migliori chef del mondo: al sedicesimo posto c’è Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia), al 18esimo Reale di Castel di Sangro (L’Aquila), al 31esimo Le Calandre di Rubano (Padova), al 32esimo Piazza Duomo di Alba (Cuneo) e appunto al 43esimo Uliassi di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ristorante di Uliassi è 43esimo nel mondo. “Un premio al lavoro”

