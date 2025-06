Il riconoscimento Santa Maria miglior scuola calcio della provincia

Il riconoscimento come miglior scuola calcio della provincia di Firenze nella stagione 2024/2025 è un traguardo straordinario per la Polisportiva Santa Maria, premiata alla 13ª edizione del Premio Aiac Coverciano dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Firenze. Alla cerimonia al centro sportivo di Coverciano, il direttore sportivo Giuseppe Conti ha ritirato la targa. Questo riconoscimento è il frutto di un grande lavoro sia organizzativo, con una scuola...

"Miglior scuola calcio della provincia di Firenze nella stagione sportiva 20242025". È il riconoscimento ricevuto dalla Polisportiva Santa Maria alla 13ª edizione del Premio Aiac Coverciano, a cura dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Firenze. A ricevere la targa al centro sportivo di Coverciano è stato il direttore sportivo Giuseppe Conti. "Questo riconoscimento è il frutto di un grande lavoro sia organizzativo, con una scuola calcio che vanta quasi 300 tesserati, che tecnico-tattico grazie all’impegno e la passione dei nostri tecnici che ogni giorno mettono in campo le loro competenze per la crescita dei ragazzi – commenta Conti –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il riconoscimento. Santa Maria, miglior scuola calcio della provincia

In questa notizia si parla di: calcio - riconoscimento - scuola - santa

Scuola Calcio Real Casarea Vai su Facebook

Il riconoscimento. Santa Maria, miglior scuola calcio della provincia; Sport / Il Calcio Club Santa Venerina affiliato con la Fiorentina; Prestigioso riconoscimento nazionale ottenuto dalla Asd Santa Rita Basket Taranto.

Il riconoscimento. Santa Maria, miglior scuola calcio della provincia - A ricevere la targa al centro sportivo di Coverciano il direttore sportivo Giuseppe Conti: "Dedicato a tutti i bambini" . Riporta sport.quotidiano.net

Calcio, Santa Venerina entra nella famiglia viola: firmata l’affiliazione ufficiale con l’ACF Fiorentina - Dai risultati tecnici – come il passaggio ai campionati regionali e il riconoscimento come Scuola ... Come scrive gazzettinonline.it