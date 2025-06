Il restyling dei gioielli di Monza Il futuro di Reggia e Parco | ok alla Fase 2 del Masterplan

Il restyling dei gioielli di Monza, tra restauri e innovazioni, sta plasmando il futuro di Reggia e Parco con una visione ambiziosa e sostenibile. La fase 2 del Masterplan, appena avviata, segna un passo fondamentale nel rinnovamento di questo patrimonio unico. I lavori in corso, finanziati con 55 milioni di euro, testimoniano un impegno concreto per valorizzare e conservare l’eredità storica. A illustrare lo stato dei lavori, ...

Restauri, cantieri, progettazioni e visione a lungo termine. Il Masterplan sulla Villa Reale e sul Parco di Monza non è solo una cornice programmatica, ma una realtĂ in pieno movimento. Ieri nella Sala Bianca della Reggia, il Consorzio che gestisce il complesso monumentale ha fatto il punto sullo stato di avanzamento della Fase 1 del piano, finanziato con 55 milioni da Regione Lombardia a partire da maggio 2023. A illustrare lo stato dei lavori, il presidente del Consorzio e sindaco di Monza Paolo Pilotto, affiancato dal direttore generale Bartolomeo Corsini. Degli oltre 23 milioni previsti nella Fase 1, il Consorzio gestisce circa 7,8 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il restyling dei gioielli di Monza. Il futuro di Reggia e Parco: ok alla Fase 2 del Masterplan

