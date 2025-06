Il Regno Unito si arrende al suicidio di Stato

Il Regno Unito apre un dibattito cruciale sulla fine della vita, approvando una legge che permette ai maggiorenni malati terminali di ricorrere alla morte assistita. Tuttavia, la controversia si infittisce con l’inclusione di chi soffre di disturbi mentali e si percepisce come un peso. La testimonianza di una giovane inglese guarita dall’anoressia ci invita a riflettere sulle sfide etiche di questa delicata questione. Continua a leggere per scoprire i dettagli.

La Camera dei Comuni approva la legge che consentirĂ ai maggiorenni di ricorrere alla morte assistita se malati terminali. Ma non viene escluso chi ha disturbi mentali e si sente un «peso». Il monito di una ragazza inglese guarita dall'anoressia.

