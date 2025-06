Il recupero del Bayesian veliero maledetto che riemerge dagli abissi

Dopo quasi un decennio, il misterioso recupero del veliero bayesian maledetto riaccende i riflettori sulla tragedia di Palermo. Dascoltando le acque profonde, si spera di svelare finalmente le vere cause dello schianto che costò la vita a sette persone, tra cui il noto miliardario Mike Lynch. Un’attesa lunga e carica di suspense sta per giungere al suo epilogo, promettendo di fare luce su un episodio ancora avvolto nel mistero.

Nel naufragio dello yacht 10 mesi fa a est di Palermo erano morte sette persone. Tra loro il miliardario Mike Lynch. Ora sarĂ possibile chiarire le cause della tragedia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il recupero del Bayesian, veliero maledetto che riemerge dagli abissi

Bayesian, uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto: "Bisogna avere coraggio, lucidità e tante ore di addestramento" - Francesco Costantino, istruttore subacqueo e sommozzatore esperto, è tra i pochi in grado di affrontare le profondità in cui riposa il relitto del Bayesian.

La maledizione del Bayesian: morto sub al lavoro sul relitto; La maledizione del Bayesian, sub 39enne olandese morto durante il recupero: lavorava per la societĂ Hebo; La maledizione del Bayesian: morto un sub durante il recupero.

Il recupero del Bayesian, veliero maledetto che riemerge dagli abissi - Insieme alla barca lunga e stretta, non è riemerso il suo pezzo unico, quello che avrebbe contributo a inclinare il veliero ...

Bayesian riportato a galla, recupero da 25 milioni costato un'altra vita: chi ha pagato - A dieci mesi dall'incidente che l'ha affondata la nave Bayesian è stata riportata a galla con una spesa di 25 milioni di euro: chi ha pagato per il recupero del veliero