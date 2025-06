Il reboot degli X-Men della Marvel ha ufficialmente un regista

il momento perfetto per il rilancio completo degli X-Men, con un regista di livello internazionale alla guida di questa avventura. L’attesa cresce e le aspettative sono alle stelle: il futuro dei mutanti Marvel si sta finalmente delineando con forza, aprendo nuove strade e possibilità inesplorate per i fan di tutto il mondo. La rivoluzione è alle porte, e il meglio deve ancora arrivare...

Il film reboot degli X-Men del Marvel Cinematic Universe ha ufficialmente trovato il suo regista. La notizia è stata pubblicata come nota a piè di pagina in un focus più ampio sulle prossime uscite dei Marvel Studios, che ora includono quattro film in uscita nel 2028. Sarà probabilmente l'anno più cruciale nella storia dell'MCU, poiché si prevede che Avengers: Secret Wars riavvierà l'intero franchise alla fine del 2027, rendendo il 2028, apparentemente, il rilancio soft di un franchise MCU completamente nuovo. La Fase Sette sarà il luogo in cui tutti i film Marvel si consolideranno finalmente in un unico universo condiviso, dove l'universo di Spider-Man di Sony e i precedenti franchise di Fantastici Quattro e X-Men di Fox coesisteranno insieme all'universo Avengers creato dai Marvel Studios.

