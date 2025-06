il punto sui lavori alla rete di scolo del savio terminata la manutenzione a due manufatti

I lavori di manutenzione alla rete di scolo del Savio, avviati a febbraio e recentemente accelerati, si avviano verso la conclusione. Interventi cruciali per garantire la sicurezza idraulica nel forese, soprattutto dopo gli eventi alluvionali di due anni fa, hanno coinvolto tre manufatti fondamentali, con un investimento totale di 250mila euro. La ...

Stop and go dei lavori per garantire la sicurezza idraulica nel forese, che hanno subito una accelerazione a seguito degli eventi alluvionali di due anni fa. I lavori hanno un costo di 250mila euro. Sono giunti a buon punto i lavori di manutenzione straordinaria iniziati a febbraio ai tre manufatti di scolo delle acque meteoriche, che dai campi e dalle abitazioni di via Salara in prossimità di Cannuzzo confluiscono nel fiume Savio. La manutenzione di due manufatti si è conclusa, intervenendo sulle estremità degli attraversamenti. I lavori al terzo manufatto sono invece stati interrotti in attesa di condizioni meteo più favorevoli: ripartiranno in luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it