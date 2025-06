Il punisher torna in spider-man | brand new day con due personaggi attesi

Il ritorno de Il Punisher in Spider-Man: Brand New Day promette di rivoluzionare ancora una volta l’universo Marvel, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. Con l’uscita prevista per il 31 luglio 2026, il quarto capitolo della saga si prepara a sorprendere con conferme di vecchi personaggi e sorprendenti new entry. Le anticipazioni sul cast e le collaborazioni rendono questa attesa ancora più coinvolgente, lasciando tutti con il fiato sospeso per scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura.

anticipazioni su Spider-Man: Brand New Day: conferme e novità nel cast. Le produzioni legate all’universo Marvel continuano a suscitare grande interesse tra gli appassionati. Con l’uscita prevista per il 31 luglio 2026, il quarto capitolo della saga di Spider-Man, intitolato Brand New Day, si avvicina, portando con sé numerose novità riguardanti il cast e le collaborazioni. In questo contesto, sono state ufficializzate alcune riconferme e nuove partecipazioni di rilievo. la presenza di The Punisher nel film. il ritorno di Jon Bernthal. The Punisher, interpretato da Jon Bernthal, sarà protagonista in Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il punisher torna in spider-man: brand new day con due personaggi attesi

