Un tragico e inaspettato colpo di scena scuote la comunità scolastica e il paese di San Vito al Tagliamento: il professor Alessandro Raggiotto, rinomato insegnante di storia e filosofia, è stato trovato morto nel suo appartamento. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta proprio il giorno dell’esame di maturità, lascia sgomenti studenti, colleghi e amici, aprendo un fragile velo di mistero su un dolore che tocca profondamente tutti.

Alessandro Raggiotto, 49 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a San Vito al Tagliamento (Pordenone). L'uomo, stimato insegnante di storia e filosofia all'istituto "Scarpa" di Oderzo (Treviso), era originario di San Donà di Piave (Venezia), ma si era trasferito da tempo nel comune. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il professore non si presenta all'esame di maturità: lo trovano morto in casa

