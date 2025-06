Il private equity che fa crescere le imprese

Il private equity che fa crescere le imprese in modo sostenibile e innovativo. Con circa 3,3 miliardi di capitali già raccolti e un obiettivo ambizioso di raggiungere i 5,5 miliardi nel 2026, Renaissance si afferma come protagonista in Italia nel settore degli investimenti nelle società non quotate. Un percorso di crescita che mira a rafforzare l’economia nazionale, valorizzando il potenziale nascosto delle imprese italiane. Scopri come Renaissance sta ridefinendo il futuro del private equity nel nostro Paese.

Circa 3,3 miliardi di capitali già raccolti, con l’obiettivo di arrivare a 5,5 miliardi nel 2026. Ecco i numeri che definiscono il percorso di crescita di una nuova realtà che ha l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio significativo in Italia nel settore del private equity, l’investimento nelle società non quotate in borsa, che hanno un potenziale di crescita e rappresentano l’ossatura dell’economia nazionale. Stiamo parlando di Renaissance Partners, che è la nuova veste assunta da NB Renaissance, la storica società d’investimenti che ora si muove con maggiore autonomia con un azionariato composto dai manager che la dirigono dopo il passo indietro del socio di maggioranza, Neuberger Berman, il quale ha conservato una quota del 10%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: private - equity - crescere - imprese

