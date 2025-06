Il Principe William compie 43 anni i dolci auguri di Kate Middleton

Il 21 giugno non segna solo l’arrivo dell’estate, ma anche il compleanno del Principe William, che quest’anno compie 43 anni. Un giorno speciale per la famiglia reale, celebrato con affetto e dolci parole da Kate Middleton e dai loro piccoli. Tra auguri pubblici e affettuose dediche familiari, il suo sorriso si illumina ancora di più in questo giorno di gioia. E proprio in questa occasione, si rinnova l’affetto e la stima verso il futuro re d’Inghilterra.

Il 21 giugno segna l’inizio dell’estate ed è anche il giorno di nascita di quello che, quasi sicuramente, sarà il prossimo Re d’Inghilterra. Proprio nel giorno del solstizio d’estate nacque il Principe William, che quest’anno festeggia i 43 anni, in famiglia così come già aveva fatto la moglie Kate Middleton. Si celebra, però, anche sui social e gli auguri più dolci non potevano che essere quelli di Kate e dei piccoli George, Charlotte e Louis. I dolci auguri dei piccoli di casa. Il compleanno è un giorno di festa e permette anche a coloro che, per dovere reale, sono costretti a mostrarsi sempre impeccabili, di concedersi qualche attimo di tenerezza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Principe William compie 43 anni, i dolci auguri di Kate Middleton

In questa notizia si parla di: dolci - auguri - kate - principe

Il Principe William compie 43 anni, i dolci auguri di Kate Middleton; Il messaggio d'amore di William a Kate Middleton per il suo compleanno; Vuoi sapere qual è il dolce preferito di Kate Middleton?.

Il principe William compie 43 anni: gli auguri di tutta la famiglia - Come da tradizione sull'account social dei principi di Galles viene postata una foto del festeggiato. Secondo vanityfair.it

William compie 43 anni, l'omaggio di Kate e dei figli (con gli amati cagnolini) e i tiepidi auguri di papà Carlo: Harry lo ignora anche questa volta - I primi auguri sono arrivati – sabato 21 giugno 2025 – proprio dalla sua famiglia. Da msn.com