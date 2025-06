Il principe William compie 43 anni | gli auguri di tutta la famiglia con una foto dolcissima

Oggi celebriamo i 43 anni di un uomo straordinario: il principe William. La famiglia si unisce in un caloroso augurio, condividendo una dolcissima foto che cattura la sua spontaneità e il suo affetto. Come da tradizione, sull’account dei principi di Galles viene pubblicata un’immagine speciale, questa volta con il principe insieme al fedele cocker Orla e ai loro adorabili cuccioli. Un simpatico raggio di sole per un compleanno davvero speciale!

Come da tradizione sull'account social dei principi di Galles viene postata una foto del festeggiato. L'erede al trono britannico è fotografato insieme al cocker Orla e ai suoi cuccioli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe William compie 43 anni: gli auguri di tutta la famiglia con una foto dolcissima

