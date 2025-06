Il primo look estivo di Kyan | il figlio di Giulia Salemi è adorabile con la salopette a righe

Il primo look estivo di Kyan, il adorabile figlio di Giulia Salemi, conquista il cuore di tutti: una salopette a righe perfetta per le vacanze. Per la showgirl, questa sarà la sua prima estate da mamma e si sta dedicando con cura alla scatola dei ricordi del piccolo. Ecco il primo outfit dal mood vacanziero di Kyan, un mix di dolcezza e stile che farà sicuramente tendenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Per Giulia Salemi quella che sta arrivando è la sua prima estate da mamma e pare che stia preparando l'armadio del piccolo Kyan nei minimi dettagli: ecco il primo look dal mood vacanziero del bimbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

