Il Primo Figlio la recensione | Il grande esordio di Mara Fondacaro

Alla 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro, Mara Fondacaro debutta con il suo primo film, "Il Primo Figlio", un’opera che promette di sconvolgere e commuovere gli spettatori. La storia di Ada e Rino, una giovane coppia immersa nella natura, ci porta in un viaggio intenso tra emozioni e sfide della maternità. Un esordio brillante che lascia il segno, capace di toccare il cuore e di rimanere impresso nel tempo.

Alla 61a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema – Pesaro Film Festival è arrivata, in punta di piedi, un’opera prima che siamo certi avrà saputo sconvolgere (ma soprattutto toccare) nel profondo i suoi fortunati spettatori. Stiamo parlando de Il Primo Figlio, prima regia di Mara Fondacaro che racconta di Ada (Benedetta Cimatti) e Rino (Simone Liberati), una giovane coppia che sceglie di trasferirsi in una villa immersa nella natura. Incinta del loro secondo figlio, man mano che si avvicina il parto Ada comincia a rivivere il dolore per la perdita prematura del primogenito. Nonostante all’esterno si mostri felice e in salute, infatti, Ada non è ancora riuscita a elaborare il lutto – al punto da iniziare a credere che suo figlio sia ritornato dall’aldilà per impedire la nascita del fratello. 🔗 Leggi su Screenworld.it