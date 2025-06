Il Premio Biagio Agnes in onda su Rai 1 martedì 1 luglio

Il prestigioso Premio Biagio Agnes, giunto alla sua XVII edizione, celebra il giornalismo che con passione, libertà e autorevolezza affronta le sfide del nostro tempo. La cerimonia, ricca di emozioni e riconoscimenti, sarà trasmessa su Rai1 martedì 1 luglio in seconda serata. Un appuntamento da non perdere per chi crede nel potere dell’informazione e nel ruolo fondamentale dei professionisti dell’attualità.

Roma, 21 giu. (askanews) – Il giornalismo appassionato che racconta con libertà e autorevolezza le sfide del mondo di oggi anche quest’anno ha animato la Cerimonia di Premiazione del “Premio Biagio Agnes”, in onda martedì 1 luglio in seconda serata su Rai1. Il Premio Agnes, giunto alla XVII edizione, ieri sera ha avuto l’onore di accogliere, oltre a grandi professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura, anche autorevoli rappresentanti delle istituzioni: dal vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, al Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Premio Biagio Agnes, simbolo di eccellenza e integrità nel giornalismo internazionale, celebra ogni anno le voci più autentiche e coraggiose della professione.

Talento, passione, qualità: in piazza di Spagna a Roma l'edizione numero 17 del premio di giornalismo intitolato a Biagio Agnes. Tra i vincitori Carlo Conti e Francesca Fagnani. La serata andrà in onda il primo luglio su @RaiUno.

Prove d'autore premio "Biagio Agnes" si registra domani sera Venerdì 20 Giugno e sarà in onda prossimamente su @rai1official

Il giornalismo appassionato che racconta con libertà e autorevolezza le sfide del mondo di oggi anche quest'anno ha animato la Cerimonia di Premiazione del "Premio Biagio Agnes", in onda martedì 1 luglio

Carlo Conti e Francesca Fagnani vincitori del Premio Agnes - Premiata la serie TV "Il conte di Montecristo", girata anche in Piemonte, nella 17esima edizione del premio in onda martedì 1° luglio su Rai 1