Il pragmatismo e la pragmaticità spiegati dall’Accademia della Crusca

Il pragmatismo e la pragmaticità sono concetti fondamentali per affrontare la vita con chiarezza e concretezza. Secondo l’Accademia della Crusca, “pragmatico” indica un’attitudine orientata all’azione e alla realizzazione dei risultati più realistici e fattibili. Questa prospettiva ci guida a concentrarci sull’essenziale, ignorando le complicazioni superflue. Scopriamo insieme come applicare il pragmatismo nel quotidiano per trasformare le idee in azioni efficaci e risolutive.

Tratto dall’Accademia della Crusca L’aggettivo pragmatico vuol dire ‘relativo all’attività pratica, incentrato sull’azione’ e, con un significato più diffuso, ‘improntato a concretezza; che tiene conto della realtà di una situazione considerandone gli aspetti facilmente realizzabili per il raggiungimento di risultati concreti’; possiede, inoltre, l’accezione tecnica, oggi obsoleta, di ‘legge o decreto che regola in modo definitivo l’applicazione di una legge a casi concreti’. Nel suo senso più noto può essere considerato antonimo di sofistico ‘che si perde in questioni astratte e in cavilli, estremamente scrupoloso ed esigente’ oppure di utopistico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il «pragmatismo» e la «pragmaticità» spiegati dall’Accademia della Crusca

