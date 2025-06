Il Pontedera alla finestra aspetta il nuovo girone Ecco quale squadra potrebbe essere ripescata

Il Pontedera, dalla finestra di attesa, si prepara al nuovo girone di Serie C 2025-26, tra speranze e incertezze. Oltre alla possibile ripescata, anche il nome del Brescia, con il suo presidente Cellino, fa tremare gli equilibri, alimentando la curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Ma quali scenari si delineano per il futuro della terza serie nazionale? La risposta si rivela ancora tutta da scoprire, e il puntello di questa storia è pronto a essere scritto.

Non c’è solo il nome della perdente del play out di Serie B a tenere aperta la curiosità , viva anche a Pontedera, di sapere come saranno composti i tre gironi di Serie C 2025-26. Nelle ultime ore infatti si è diffusa la voce che il Brescia attraverso il suo presidente Cellino avrebbe intenzione di presentare domanda di iscrizione alla terza serie nazionale. Eventualità che fino ad oggi era esclusa e che comunque non cambierebbe il destino del sodalizio lombardo, in quanto la domanda verrebbe sicuramente scartata non avendo il club pagato entro il 6 giugno gli stipendi e mancando la fideiussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pontedera alla finestra aspetta il nuovo girone. Ecco quale squadra potrebbe essere ripescata

