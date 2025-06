Il ponte in ferro dice addio ai treni Servirà per biciclette e pedoni

Il ponte in ferro di Sondrio, simbolo storico e architettonico, cambia volto: addio ai treni, ma un nuovo futuro per ciclisti e pedoni. La travata sarà infatti riqualificata come collegamento tra le sponde del Mallero, integrandosi con la rete ciclopedonale esistente. Un esempio di come il rispetto ambientale possa preservare il passato e promuovere una mobilità sostenibile. Ieri, l’entusiasmo della comunità si è radunato lungo il...

SONDRIO Il ponte ferroviario di ferro di via lungo Mallero Cadorna è stato spostato e in futuro la travata, la parte cioè calpestabile del ponte, sarĂ utilizzata per il collegamento tra le due sponde del Mallero e quindi interagirĂ con la rete ciclopedonale esistente. Il ponte di ferro, sottoposto a vincolo ambientale, non sarĂ quindi demolito, grazie anche all’intervento a suo tempo della Soprintendenza. Ieri si è radunata una folla lungo il torrente per ammirare la maestria degli operatori che con una gru meccanica hanno spostato il manufatto che ha visto negli anni migliaia di convogli ferroviari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ponte in ferro dice addio ai treni. ServirĂ per biciclette e pedoni

